بعد 48 ساعة من ضربه بـ«شومة».. مصرع شاب فى كفرالشيخ

توفي شاب متأثرًا بجراحه، اليوم الثلاثاء عقب إصابته منذ 48 ساعة خلال مشاجرة بينه وبين اثنين آخرين، بمدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، بسبب خلافات مالية فتعدى شخصان على الشاب وضربه بعصا خشبية "شومة" في رأسه ليصاب بارتجاج بالمخ وجرى نقله إلى العناية المركزة، وتوفي اليوم متأثرًا بإصابته.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا بنشوب مشاجرة بمدينة بيلا، بين شاب صاحب أحد المحلات وبين شخصين آخرين على خلفية خلافات مالية بينهم بسبب تحويل مالي عبر ماكينة فوري، قام على إثرها الشخصان بضرب الشاب بعصا على رأسه "شومة" وإصابته باشتباه ارتجاج بالمخ.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين أن المصاب والذي توفي اليوم يدعى مؤمن إبراهيم أحمد محمدين، عمره 30 عامًا، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في الواقعة وهم: "ع . م" و"م . إ . خ " ويقيمان بدائرة قسم شرطة بندر بيلا، حيث جرى اقتيادهما إلى قسم شرطة مركزي.

جرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3518 لسنة 2022 جنح قسم شرطة بيلا، وجارٍ العرض على جهات التحقيق التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.