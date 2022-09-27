كوريا الجنوبية ومصر تبحثان التعاون في التنمية الإقليمية

زار سفير جمهورية كوريا بمصر، هونج جين ووك، صعيد مصر - المنيا وأسيوط وسوهاج - من الفترة 25 إلى 28 سبتمبر لبحث إمكانية التعاون مع المحافظات وتوسيع التفاهم المتبادل.

والتقى السفير هونج خلال زيارته باللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج على التوالي لمناقشة سبل التعاون مع هذه المناطق.

شارك السفير هونج مع قيادات المحافظات تطورات العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر في إطار "الشراكة التعاونية الشاملة" التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة الرئيس السيسي لكوريا عام 2016. وأضاف أن الوقت مناسب لتوسيع التعاون على المستوى الإقليمي وسط العلاقات الممتازة التي نشهدها من زيارة الرئيس مون إلى مصر في يناير من هذا العام والعديد من المشاريع التالية مثل مشروع التصنيع المشترك لمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 ومشروع عربات مترو القاهرة في مصر، ومشاركة كوريا في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، والعرض الجوي المشترك للقوات الجوية الكورية والمصرية فوق أهرامات الجيزة.



واقترح السفير هونج توسيع نطاق التعاون بين كوريا والمنيا وأسيوط وسوهاج في مجال التراث الثقافي. وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التراث الثقافي بين البلدين مطلع العام الجاري بين إدارة التراث الثقافي الكوري والمجلس الأعلى للآثار في مصر، والتي تتضمن التعاون في ترميم وتطوير الآثار وكذلك التبادل العام والأكاديمي.

وتوقع أن تسمح المشروعات التعاونية في مجال التراث الثقافي للمحافظات بالاستفادة من التكنولوجيا الكورية المتقدمة في ترميم وحفظ التراث الثقافي المتنوع في صعيد مصر.

وأشار إلى أن اختيار الحكومة الكورية لمصر كشريك ذي أولوية للمساعدة الإنمائية الرسمية للفترة 2021-2025 يعطي فرصة لزيادة التعاون في صعيد مصر. وأكد استعداد بلاده لدعم "رؤية 2030" و"مبادرة الحياة الكريمة" التي تهدف إلى تنمية المناطق الريفية على مستوى الدولة.



وبمناسبة جولة صعيد مصر، زار سفير كوريا الجنوبية بعض مواقع المشاريع التعاونية للحكومة الكورية مع المحافظات الهادفة للتعليم والمساواة بين الجنسين.

وفي جامعة أسيوط حيث نفذت الحكومة الكورية "مشروع تعزيز القدرات البحثية والتعليمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة لجامعة أسيوط"، توقع أن يساهم المشروع في بناء قدرات الشباب وتعزيز توظيف الشباب في المنطقة.

وشاهد أيضاً عرضًا تعليميًا ترفيهيًا للشباب في نوادي التوعية السكانية التي افتتحت حديثًا في سوهاج، والتي تعد جزءًا من مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان لمنع ومكافحة العنف القائم على النوع الممول من KOICA ، وأكد أن الحكومة الكورية حريصة على التعاون مع أصحاب المصلحة في تحقيق المساواة بين الجنسين.

كما أقام مؤتمرات صحفية في ثلاث مدن، والتي كانت فرصة للدبلوماسيين الكوريين والصحافة الإقليمية لتعزيز التفاهم المتبادل.