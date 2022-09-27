25 جنيه من تجارة المخدرات.. قرار ضد عصابة «غسل الأموال»

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي مكون من أجانب، متهم بغسل 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 أشخاص - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول – لـ 6 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظتي القاهرة - الإسماعيلية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم و تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم.

وأكدت التحريات ارتكاب غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.