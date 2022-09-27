في اليوم العالمي لداء الكلب.. كيف يمكن الوقاية من هذا المرض؟

يصادف غدًا 28 سبتمبر اليوم العالمي لداء الكلب، وسوف يسلط موضوع هذا العام الوقاية من هذا الداء.

وفقًا لموقع "ذا صن" تحدث نحو 55000 حالة وفاة بشرية في جميع أنحاء العالم سنويًا بسبب داء الكلب، وهو ما يمثل حالة وفاة واحدة و300 حالة تعرض كل 15 دقيقة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

نحن بحاجة إلى تعليم الأطفال، أكبر مجموعة معرضة للخطر، كيف نكون مالكين جيدين للحيوانات الأليفة وكيفية تحديد أي تغييرات سلوكية في الحيوانات الأليفة.

التطعيم ضد داء الكلب

التطعيم هو الطريقة الوحيدة لإنقاذ الأرواح، خلال شهر سبتمبر قدمت العديد من الممارسات البيطرية الخاصة لقاحات داء الكلب بدون تكلفة / أو بتكاليف مخفضة.

يتم إعطاء لقاحات داء الكلب المجانية من قبل الخدمات البيطرية المحلية بالمقاطعة.

تتوفر معلومات حول حملات داء الكلب من المكتب البيطري المحلي للولاية في مقاطعتك.

اعرف ماذا تفعل

افترض الأسوأ إذا عضك حيوان أو عضك أحد أفراد أسرته وتلقى علاجًا فوريًا بدلاً من انتظار ظهور الأعراض.

اقرأ هذه البروتوكولات وشاركها مع أكبر عدد من الأشخاص من حولك حتى يعرف كل شخص ما يجب فعله في حالة الاشتباه في تفشي داء الكلب:

1. تتبع مكان الحيوان المشتبه فيه وإبلاغ الخدمات البيطرية الحكومية.

2. اتصل بطبيبك.

3. أثناء انتظار المساعدة الطبية ، اغسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة على الأقل، هذا يخفف من كمية الفيروس في الجرح.

4. سيتم قتل الحيوان المشتبه بإصابته بداء الكلب إذا لم يتم تطعيمه بشكل مناسب، سيتم بعد ذلك اختبار الحيوان بحثًا عن داء الكلب باستخدام مواد دماغية.

5. إذا تم تطعيمه سيتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 10 أيام لتقييم أعراضه، إذا مات خلال تلك الأيام العشرة ، فسيتم اختباره بحثًا عن داء الكلب.

6. يجب أن يتلقى الشخص المعرض على الفور العلاج الوقائي بعد التعرض (PEP)، يجب ألا تنتظر أبدًا نتائج اختبار الحيوان قبل البحث عن PEP.