مصفف شعر يوضح طرقًا مثالية للحفاظ عليه من «الهيشان»

تحرص دائما الفتيات على الحصول علي شعر صحي دون تقصف أو تساقط خاصة أن بعضهن يقوم بغسله بشكل يومي سواء بسبب ظروف العمل أو غيرها لذلك هناك بعض طرق الحماية التي تحافظ علي الشعر من التلف والتساقط يجيب عنها مصفف الشعر إبراهيم عبد المنصف ويوضح الطرق الواجب اتباعها لحماية الشعر.

- تنشيف الشعر عن طريق لف الفوطة لدقائق وهناك طريقة أخرى بديلة هي تركه ينشف في الهواء.

-يجب التقليل قدر الإمكان من التعامل مع الشعر وهو مبلل لأن الشعر المبلل يتقصف و يتساقط بسهولة إذا تم تسريحه على الفور، مع ذلك يجب تسريح الشعر المجعد و القوي مباشرة بعد غسله حتى تقل فرص تقصف الشعر.

-استخدام الفرشاة بعد وضع هذه المنتجات يقصف الشعر ويتسبب في فقدانه مع الوقت.

-التقليل من عدد المرات التي تستخدمين فيها المجفف في الأسبوع يساعد أيضا في الحفاظ على الشعر.

-يجب تجنب تلف الشعر عند تجفيفه.

- الحرص على استخدام سيروم للشعر حتى يعمل كعازل ما بين الشعر وتعرضه للحرارة.

-يجب أن تستخدم على شعر جاف وعلى درجة حرارة متوسطة وبالكثير كل يومين.

-إذا كنتي تستخدميها لعمل موجات في الشعر لابد من بقائها على الشعر فقط لثانية أو اثنين، صحة شعرك أهم بكثير من الشكل العام.

- لا تكثري من عمل الضفائر وذيل الحصان أو الكعكة باستمرار وتجنبي وضع الإكستنشنز فهذه لتقصف تسبب تقصف الشعر

-خففى من استخدام الشامبو، إن مساعدة فروة الرأس على الاحتفاظ بالرطوبة يسير جنبًا إلى جنب مع الشعر الصحي، وغسله بالشامبو في كثير من الأحيان يسلب فروة الرأس من الرطوبة الطبيعية، هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن تتعامل بسهولة مع الغسيل.