الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بتهديد شخصين فى سوهاج

جريدة الدستور
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم بتهديد محامٍ وشقيقه والاعتداء على خصوصيتهما وحرمتهما الخاصة، من خلال إرسال رسائل لهما على الهاتف المحمول بقصد إزعاجهما بدائرة مركز البلينا، بالسجن 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم وهادى هائل هريدى، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليهما، مفاده قيام المتهم بتهديدهما بقتل نجل المجنى عليه الأول وطلب 3 ملايين جنيه بسبب خلافات بين الطرفين، وذلك عن طريق إرسال رسائل على الهاتف المحمول.

 وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغين، ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على الحرمة الخاصة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

السجن مركز البلينا الاعتداء محكمة جنايات سوهاج المتهم خلافات الهاتف المحمول النيابة العامة

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