السجن 3 سنوات للمتهم بقتل ابنته فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لأب متهم بقتل ابنته بدائرة مركز طما بتعديه عليه بالضرب بدعوى “تأديبها”.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز طما بجزيرة العتامنة حتى تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل الطفلة إثر إصابتها بإصابات متفرقة بالجسد ونزيف فى مقدمة الرأس، وكشفت التحريات عن أن المتهم الأب وراء ارتكاب الواقعة، حيث إنه منفصل عن زوجته وبينهما خلافات زوجية وتزوج بأخرى وكانت ابنته المجنى عليها تعيش معه وأنه اعتاد ضربها وتعذيبها.

وتعدى عليها يوم الحادث بالتعدى عليها بكابل كهربائى وضربها على جسدها ضربات متتالية ما أحدث إصابتها بنزيف فى المخ ووجدت آثار تعذيب على جسدها حتى توفت فى الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.