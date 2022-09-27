المخرج جمال عبد الحميد ونجوم «القاهرة للدراما» ضيوف «معكم منى الشاذلي» الجمعة

يقدم برنامج "معكم منى الشاذلي" يوم الجمعة المقبل، على قناة cbc، حلقة احتفائية بالنجوم المكرمين في مهرجان القاهرة للدراما، ويستضيف مجموعة منهم في حلقة خاصة احتفل فيها مع المخرج الكبير جمال عبد الحميد بمناسبة تكريمه في المهرجان.

وجاء لقاء "عبد الحميد" مع الإعلامية منى الشاذلي، مليئا بالمفاجآت والحكايات والذكريات عن أعماله الشهيرة التي أمتع بها الجمهور المصري والعربي، سواء في الدراما التليفزيونية أو الفوازير والأغاني، وذكرياته مع أبطال هذه الأعمال وكواليس تنفيذها.

وتحدث المخرج جمال عبد الحميد عن مجموعة النجوم الذين اكتشفهم في بدايتهم وعلاقتهم به والأعمال التي قدمهم فيها، مثل أحمد السقا ومنى زكي وأحمد عز وغيرهم، بالإضافة لذكرياته وعلاقته بنجوم دراما التسعينيات وما تلاها، مثل يحيى الفخراني وصلاح السعدني وأسامة أنور عكاشة وعمار الشريعي. وكذلك فترة عمله في المونتاج قبل تقديم أول أعماله الدرامية.

وتتضمن الحلقة لقاء مع الفنانين الذين أسعدونا بأدوارهم في الدراما طيلة عقود مضت، وكرمهم المهرجان في لفتة طيبة حملت عنوان "شكرا أسعدتونا"، حيث استضاف البرنامج منهم الفنانين: عواطف حلمي وعبد الله مشرف وأمل إبراهيم، الذين تحدثوا عن مشوارهم في الأعمال الفنية وإحساسهم بالتكريم من المهرجان وذكرياتهم مع عشرات الأعمال التي قدموها طوال مسيرتهم، وكذلك المواقف المضحكة التي تعرضوا لها بعد تقديمهم بعض الشخصيات في الأعمال الفنية.