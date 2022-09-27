7 مصابين فى تصادم سيارتين بالفيوم

أصيب 7 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق السياحي الفرعي المؤدي الي بحيرة قارون بالفيوم.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بالطريق السياحي الفرعي أمام قرية السيلين.



وانتقلت على الفور قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7، ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام والجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.