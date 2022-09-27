«شيرين» تحيى حفلًا بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. 8 أكتوبر

إقبال جماهيري كبير على الحفل.. ومفاجآت ضخمة من سلطانة الطرب لجمهورها

تحيى النجمة شيرين عبدالوهاب حفلا غنائيا ضخما يوم 8 أكتوبر المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تلتقى سلطانة الطرب جمهورها فى سهرة طربية خاصة، تقدم من خلالها مجموعة من أجمل أغنياتها التى شكلت علامات فارقة فى مشوارها الفنى الممتد منذ 20 عاما، والتي اشتهرت بها طوال مشوارها الطربى ويحفظها الجمهور عن ظهر قلب ومنها روائعها الخالدة: "آه ياليل" و"جرح تانى" و"نساى" و"على بالى".

ومن المقرر أن تقدم سلطانة الطرب شيرين عبدالوهاب فى حفلها الكبير مجموعة مختلفة ومتنوعة من الأغانى، منها: "بكلمة منك" و"مشاعر" و"انكتبلى عمر" و"أنا فى الغرام" و"لازم أعيش" و"القماص" و"واحدة بواحدة"، إضافة لبعض أغنيات من ألبومها الجديد الذى تجهز له حاليا وتتعاون فيه مع أبرز الملحنين والشعراء والموزعين، ويشهد الحفل إقبالا كبيرا على حجز التذاكر من جمهور وعشاق شيرين.

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذى يحرص على دعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، حيث استضافت أوبرا مسرح جامعة مصر، مؤخرًا، عددا كبيرا من النجوم منهم النجم وائل جسار، والنجم بهاء سلطان، والنجم على الحجار، والنجم مدحت صالح، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود أفعال واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة من أجل الارتقاء بالذوق العام وإعادة الاعتبار للغناء الراقى فى مواجهة انتشار موجة أغانى المهرجانات، وذلك على مسرح الجامعة الذى تم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الاضاءة ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحا فنيا وثقافيا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية وتعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى، حيث تبلغ السعة الاستعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسي، ومقسمة علي مستويين بطريقة هندسية حديثة، كما أنها تحتوي علي أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهي مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبريتات، وايضاً الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية، حيث إنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.

وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت، مؤخرا، بيوبيلها الفضي ومرور 25 عامًا على إنشائها، حيث تعد من أعرق وأولى الجامعات الخاصة في مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات في المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسؤولية المجتمعية، وهو الدور الذي ينتهجه رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخى لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.