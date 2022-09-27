الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

وفاة ماري راسل وصيفة الشرف للملكة الراحلة إليزابيث الثانية

ماري راسل
ماري راسل
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توفيت إحدى خادمات الشرف للملكة الراحلة إليزابيث الثانية السيدة ماري راسل اللواتي حملن قطار تتويجها في الليلة التي سبقت جنازة جلالة الملكة.

كانت السيدة ماري راسل، ابنة إيرل وكونتيسة هادينغتون ، تبلغ من العمر 19 عامًا فقط عندما اختارتها الملكة لتكون واحدة من حاملي قطارها الذين حملوا رداء الدولة الذي يبلغ طوله ستة ياردات.

توفيت السيدة ماري راسل عن عمر يناهز 88 عامًا، كانت واحدة من خادمات الشرف الست للملكة في تتويجها في كنيسة وستمنستر في يونيو 1953.

تم الإعلان عن وفاتها  في قسم النعي في صحيفة التايمز.

وجاء في النص: "ماتت السيدة ماري بسلام في المنزل مع أسرتها من حولها يوم الأحد 18 سبتمبر، زوجة ديفيد المحبوبة، والدة المحبوبة لأرابيلا وأنتوني وفيليب وجيسون ومارينا ، وأحبها أحفادها البالغ عددهم 12". 

في حديث سابق عن تتويج الملكة، قالت السيدة ماري راسل: "لقد كان ساحقًا ومؤثرًا، حيث كانت لحظة رائعة ، ولكن كل ما كنت أفكر فيه هو مدى ثقل الفستان من التطريز، من بين جميع الفتيات في سننا في البلاد ، تم اختيارنا ست فتيات لحمل فستان الملكة وهذا يعني الكثير لدى".

توفيت في الليلة التي سبقت جنازة الملكة الرسمية التي شاهدها 28 مليون من المشجعين الملكيين في جميع أنحاء العالم، السيدة راسل هي الثانية من بين ست خادمات يتوفين.

توفيت أيضًا السيدة مويرا كامبل عن عمر يناهز 90 عامًا في نوفمبر 2020 في بلفاست.

تحدثت عن اليوم الخاص بالتتويج  في مقابلة في عام 2012، أخبرت News Letter أنها لن تنسى أبدًا "الحفل القديم" والتفاني المطلق للملكة في تقديم تلك الوعود الجليلة، حيث كان عليها أن تقف لمدة ثلاث ساعات في يوم التتويج لكنها قالت إن الأمر "مر كالساعة لأنه كان ممتعًا للغاية".

خادمات الشرف للملكة لجنازة الرسمية للملكة السيدة ماري راسل جنازة جلالة الملكة اختارتها الملكة لتكون واحدة

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