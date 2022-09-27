محكمة الأسرة تنظر دعوى إثبات نسب ضد لاعب كرة قدم شهير.. اليوم

تنظر محكمة الأسرة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم شهير.

وقالت السيدة في المحضر الذي حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من اللاعب عرفيًا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامي حددت هويته، وأنها منذ أسبوعين أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهامًا بالاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

وكانت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، قد تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيًا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.