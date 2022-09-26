«فيفا» يعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن انطلاق مرحلة المبيعات الأخيرة لتذاكر مباريات كأس العالم، قبل أقل من شهرين على صافرة البداية لمنافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وتتاح تذاكر مباريات المونديال عبر الموقع الرسمي لفيفا اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، 27 سبتمبر، عند الثانية عشر ظهراً بتوقيت الدوحة، وفق أسبقية الشراء.

وسيتواصل بيع التذاكر حتى نهاية البطولة، حسب توفرها، إذ يتوقع تزايد الطلب على التذاكر ونفاد المتوفر منها سريعاً، لذلك ينصح الفيفا جماهير كرة القدم بتصفّح موقعه الإلكتروني بانتظام، حيث سيطرح دفعات إضافية من التذاكر، كما تنطلق مرحلة إعادة بيع تذاكر المباريات قريباً.

وذكر الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، أن تذاكر المباراة الواحدة ستتوافر في فئات الأسعار الأربع، علماً بأن تذاكر الفئة الرابعة مخصصة حصرياً للمقيمين في قطر، ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، وإجمالي 60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، ويدعو الفيفا ذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة، للتعرف على الخيارات المتاحة، والمتوفرة في القسم الخاص بتذاكر ذوي الإعاقة في موقع الفيفا.

وتشهد منافسات البطولة أربع مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، حيث تنتظر الجمهور أكثر من مواجهة قوية في اليوم نفسه.

وبإمكان المشجعين الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة وحضور مباراتين في يوم واحد، وذلك وفقاً لقواعد توافق المباريات.

ومن المقرر إصدار كافة تذاكر الجماهير رقمياً على الأجهزة المحمولة، وسيعلن الفيفا في النصف الثاني من أكتوبر المقبل عن تطبيق خاص بالتذاكر لتحميله على الأجهزة الذكية، وسيتمكن المشجع من تحميل تذاكره وتفعيلها على هذا التطبيق عند الدخول إلى الاستادات.

وإلى جانب تطبيق التذاكر؛ يجب على جميع حاملي تذاكر مباريات المونديال سواء من سكان قطر أو القادمين من خارجها، تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيّا الرقمية، التي تعد بمثابة تأشيرة دخول إلى دولة قطر، ويجب إبرازها مصحوبة بتذكرة المباراة للتمكن من دخول الاستاد.

وكان (فيفا) قد أعلن الشهر الماضي عن بيع مليونين و450 ألف تذكرة لحضور مباريات مونديال قطر 2022، وتصدّر قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر كأس العالم المشجعون من قطر، والولايات المتحدة، وإنجلترا، والسعودية، والمكسيك، والإمارات، وفرنسا، والأرجنتين، والبرازيل، وألمانيا.