رئيسة وزراء بريطانيا تشكر ولي العهد السعودي لدوره في إطلاق أسرى بريطانيين

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الاثنين، إنها وجهت الشكر لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان على "دوره الشخصي" في تأمين الإفراج عن خمسة بريطانيين اعتقلتهم قوات مدعومة من روسيا في أوكرانيا الأسبوع الماضي.



وفي بيان صدر بعد أول اتصال هاتفي لتراس مع الأمير محمد منذ توليها منصبها، قال متحدث إنها "أبدت دعم بريطانيا المستمر وتشجيعها للتقدم الذي يتم إحرازه في الإصلاحات الداخلية بالمملكة العربية السعودية".

تفاصيل الاتصال

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء اتصالًا هاتفيًا اليوم من ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصال عن التعزية لرئيسة الوزراء في وفاة الملكة اليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقدم بن سلمان، التهنئة بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء متمنيا لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معا لما فيه مصلحة البلدين والشعبين.

وعبرت رئيسة الوزراء عن الشكر والامتنان لولي العهد لدوره في عملية تبادل الأسرى والتي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني.