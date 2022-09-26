الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خدمات المواطنين».. سابع حلقات مسيرة ارتقاء النيابة العامة (فيديو)

النيابة العامة
النيابة العامة
ads

أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، الحلقة السابعة من سلسلة وثائقيَّة بعنوان "مسيرة ارتقاء النيابة العامة"، عبر صفحتها الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، والتي وتعد أهم الحلقات التي أذاعتها النيابة، عن إستراتيجية التحول الرقمي، حيث تضمنت شرح البرامج الرقمية، وتقدم من خلالها بعض الخدمات الرقمية للمواطنين.

وتتضمن تلك الحلقة، تفاصيل خصائص برنامج العدالة الجنائية، والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله، ومنها خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة، وبيان خصائص برامج المرور والأسرة ووثائق الأحوال الشخصية والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلالها، خلال مدة الحلقة البالغة ١٨ دقيقة.

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في جميع جوانب عملها، خلال تنفيذها المرحلة الأولى من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.

الصفحة الرسمية للنيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مسيرة ارتقاء النيابة العامة برنامج العدالة الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

مصرع وإصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين بالغربية

خبير اقتصادي يكشف التسلسل الزمني لتصدير الغاز منذ 2019

أمريكا: إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في شيكاغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟