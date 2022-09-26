«خدمات المواطنين».. سابع حلقات مسيرة ارتقاء النيابة العامة (فيديو)

أذاعت النيابة العامة، منذ قليل، الحلقة السابعة من سلسلة وثائقيَّة بعنوان "مسيرة ارتقاء النيابة العامة"، عبر صفحتها الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، والتي وتعد أهم الحلقات التي أذاعتها النيابة، عن إستراتيجية التحول الرقمي، حيث تضمنت شرح البرامج الرقمية، وتقدم من خلالها بعض الخدمات الرقمية للمواطنين.

وتتضمن تلك الحلقة، تفاصيل خصائص برنامج العدالة الجنائية، والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلاله، ومنها خدمة العرائض الإلكترونية الموحدة، وبيان خصائص برامج المرور والأسرة ووثائق الأحوال الشخصية والخدمات التي تقدم للمواطنين من خلالها، خلال مدة الحلقة البالغة ١٨ دقيقة.

وتأتي تلك السلسلة توثيقًا لمراحل التغيير التي مرَّت بها النيابة العامة في جميع جوانب عملها، خلال تنفيذها المرحلة الأولى من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي.