بروتوكول تعاون بين «المتحدة» ووزارة الثقافة لإدارة وتشغيل سينما الشعب

وقّعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، وذلك بحضور د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وعمرو عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومشروع سينما الشعب، سبق وأعلنته وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلامًا بقصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي زهيد يبدأ من 20 جنيهًا، لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة.

واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.