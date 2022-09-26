الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بروتوكول تعاون بين «المتحدة» ووزارة الثقافة لإدارة وتشغيل سينما الشعب

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول
ads

وقّعت وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة بروتوكول تعاون حول إدارة وتشغيل سينما الشعب من حيث المحتوى، وذلك بحضور د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وعمرو عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة. 

ومشروع سينما الشعب، سبق وأعلنته وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة التي تعرض أفلامًا بقصور الثقافة بمحافظات مصر المختلفة بمقابل مادي زهيد يبدأ من 20 جنيهًا، لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة في قصور الثقافة.

واتفق الطرفان على تطوير مشروع سينما الشعب خلال الفترة المقبلة، وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الوعى بتاريخنا

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

إصابة 12 شخصا إثر انقلاب سيارة بطريق «كفر داود - السادات»

مصرع وإصابة سيدتين إثر تصادم سيارتين بالغربية

خبير اقتصادي يكشف التسلسل الزمني لتصدير الغاز منذ 2019

أمريكا: إصابة شخصين أحدهما ضابط في إطلاق نار داخل مركز شرطة في شيكاغو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زلزال إيطالى يقلق أوروبا

منى رجب

المسئولية المجتمعية وإطلاق الحريات الدينية فى مصر

عبدالوهاب داود

أين اختفى المصريون فى طريق السويس؟

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟