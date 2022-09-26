الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين
بوتين
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أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا أعطى بموجبه العميل السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن الجنسية الروسية.

ووفقًا للمرسوم الرئاسي: "استنادًا للفقرة "أ" من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التالين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو 1983 في الولايات المتحدة أمريكا".

وفي عام 2013، أعلن سنودن عن أساليب المراقبة الإلكترونية من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، فضلًا عن نقل البيانات الشخصية لمواطنيها لبعضهم البعض.

وادعى سنودن أن أجهزة المخابرات في هذه الدول متورطة في التنصت غير القانوني على محادثات قادة الدول الأجنبية.

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