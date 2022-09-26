الإثنين 26 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

400 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد

جريدة الدستور
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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد، بسعة 400 سرير، والذي سيقدم خدماته لنحو 3 ملايين نسمة، ويعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية، موجها بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

وقد استعرض وزير الصحة والسكان في هذا السياق، الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها بمستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات. 

وفي وقت سابق، صرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية؛ بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء.

 

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