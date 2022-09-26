الإثنين 26 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 نشبت بينهم مشاجرة بسبب فسخ خطبة شاب فى 6 أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات متعلقة بفسخ خطبة فتاة ورد الشبكة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالتحرى تبين أن شاب استعان بـ 4 أشخاص للتشاجر مع والد خطيبته السابقة، بسبب خلافات متعلقة بفسخ الخطبة، ورد الشبكة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الأجهزة الأمنية 5 أشخاص مشاجرة خلافات خطبة فتاة رد الشبكة مدينة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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