ضبط 5 نشبت بينهم مشاجرة بسبب فسخ خطبة شاب فى 6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص، إثر مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات متعلقة بفسخ خطبة فتاة ورد الشبكة بمدينة 6 أكتوبر.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وبالتحرى تبين أن شاب استعان بـ 4 أشخاص للتشاجر مع والد خطيبته السابقة، بسبب خلافات متعلقة بفسخ الخطبة، ورد الشبكة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.