الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بالتسبب فى قتل مسن بالمنيرة

ارشيفية
ارشيفية
ads

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المتهمين بالتسبب في وفاة مسن في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كان قد استقبل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مسن مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء تعدي آخرين، وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، عاطل، أفاد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تعدى خلالها بعض الجيران على والده، ما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة وفاة مسن مشاجرة المنيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

أول تعليق لـ صلاح السعدنى بعد تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

400 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد

«الداخلية» تكرم مواطنًا ساعد الشرطة فى ضبط قائد «سيارة السويس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟