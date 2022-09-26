القبض على المتهمين بالتسبب فى قتل مسن بالمنيرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة المتهمين بالتسبب في وفاة مسن في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كان قد استقبل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال مسن مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء تعدي آخرين، وبالانتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، عاطل، أفاد بنشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وخلافات الجيرة، تعدى خلالها بعض الجيران على والده، ما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.