السجن 3 سنوات لعامل سرق أعمدة الإنارة من مقابر بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة أعمدة الإنارة من المقابر، بدائرة قسم أول سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الامير وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا بقيام المتهم بسرقة اعمدة الانارة من داخل المقابر.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته صاروخ كهربائى يقوم باستخدامه فى السرقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.