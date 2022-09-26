الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل سرق أعمدة الإنارة من مقابر بسوهاج

حبس
حبس
ads

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بسرقة أعمدة الإنارة من المقابر، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الامير وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد ومحمد سعد بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما تلقى رئيس مباحث قسم أول سوهاج بلاغا بقيام المتهم بسرقة اعمدة الانارة من داخل المقابر.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته صاروخ كهربائى يقوم باستخدامه فى السرقة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج مقابر أعمدة الإنارة سرق عامل السجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

أول تعليق لـ صلاح السعدنى بعد تكريمه فى مهرجان القاهرة للدراما

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

400 سرير.. تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديد

«الداخلية» تكرم مواطنًا ساعد الشرطة فى ضبط قائد «سيارة السويس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

شارع البهلوان

محمد رفعت

«ناصر 56»

جمال رشدي

عزيزى المواطن الفقير لعلك أنت والوطن بخير

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟