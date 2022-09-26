الإثنين 26 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائى مع بلغاريا على شتى الأصعدة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا.

وصرح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي، في بيان، إلى أن الرئيس البلغاري أكد خلال الاتصال الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وكذلك التطلع لتطوير وتعزيز علاقات بلغاريا مع مصر، وذلك في ظل دورها المحوري بقيادة السيد الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أكد متانة العلاقات الودية بين مصر وبلغاريا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي للتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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