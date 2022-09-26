كشف ملابسات مقتل شاب فى الإسكندرية

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعدي صديقه عليه بسلاح أبيض حتى الموت، بسبب خلافات بينهما في منطقة العجمي، في محافظة الإسكندرية.



البداية بتلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا يفيد بوجود شخص مصاب بطعنة نافذة فى أحد شوارع منطقة العجمى. توجهت قوة أمنية على الفور، وتبين أن المجنى عليه يدعى «ا. م»، 21 سنة جثة هامدة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم ضبط المتهم.



والتحريات الأولية بينت أن الطرفين كان بينهما خلافات سابقة، مما دفع المتهم التربص له وطعنه أثناء خروجه من أحد المحلات التجارية بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة.