الإثنين 26 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات مقتل شاب فى الإسكندرية

جثة
جثة
ads

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، إثر تعدي صديقه عليه بسلاح أبيض حتى الموت، بسبب خلافات بينهما في منطقة العجمي، في محافظة الإسكندرية.

البداية بتلقى قسم شرطة الدخيلة، بلاغا يفيد بوجود شخص مصاب بطعنة نافذة فى أحد شوارع منطقة العجمى. توجهت قوة أمنية على الفور، وتبين أن المجنى عليه يدعى «ا. م»، 21 سنة جثة هامدة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتم ضبط المتهم.

والتحريات الأولية بينت أن الطرفين كان بينهما خلافات سابقة، مما دفع المتهم التربص له وطعنه أثناء خروجه من أحد المحلات التجارية بطعنة نافذة أودت بحياته على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة المختصة.

غرب الاسكندرية منطقة العجمي محافظة الاسكندرية سلاح أبيض خلافات العجمي قسم شرطة الدخيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

وفاة يوسف القرضاوى عن عمر يناهز 96 عامًا

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

تطورات مفاوضات الزمالك مع إنبى للتعاقد مع مصطفى شلبى وعرض المصرى المالى

وزير الأوقاف: قضية التعايش السلمى والتسامح الدينى لا تتناقض مع الثوابت

«المشاط»: الحلول التكنولوجية مهمة لتقليل الانبعاثات والتكيف مع تغيرات المناخ

«البنك الدولي» يعقد حدثًا بعنوان «الاستثمار في التعليم من اجل اطفالنا وشبابنا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف تطرف المسلمون لأول مرة فى تاريخهم؟!

القس. رفعت فكرى

طوبي لصانعي السلام

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

"روش هشناه".. كيف يحتفل اليهود برأس السنة العبرية؟

فلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة: ماذا ترتب على مفاجأة لابيد و«موقف أوسلو»؟

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟