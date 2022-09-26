الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 بتهمة خطف سائق فى الإسكندرية

حبس
حبس
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قررت نيابة باب شرق بالإسكندرية حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف سائق واحتجازه دون مقابل، لوجود خلافات مالية مع شقيقه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بقيام مجهولين باختطاف نجله، سائق، مقيم بذات العنوان، حال سيره بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهم وألقي القبض عليهم بمحيط محال إقامتهم، وتحرير المجني عليه من محل إقامة أحدهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم أنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجني عليه، محبوس حالياً على ذمه قضية نصب وتوظيف أموال، عقد العزم على اختطاف المجني عليه واستعان بباقي المتهمين تمهيداً لمساومه أهليته على تسوية الخلاف المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

مدير امن الإسكندرية خطف سائق شهود العيان كاميرات المراقبة مديرية أمن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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