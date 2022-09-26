بداية جديدة بعد الـ60.. سيدة تتغلب على خوفها وتتعلم السباحة

جيل كرافن هي سيدة تخطت الـ60 عاما ومرت بالعديد من الصعوبات من بينها الإصابة بمرض السرطان اللعين، وهذا لم يمنعها بعد التعافي العودة إلى تعلم السباحة وبالفعل استطاعت أن تتغلب على خوفها وتعود للمسبح من جديد.

وفقًا لموقع "الجارديان" نرجع بالزمن لمدينة نيوزيلندا، عندما كانت في الخامسة من عمرها، في حين أن أشقائها الثلاثة الأكبر سنًا يمكنهم السباحة لمسافة نصف ميل (800 متر) أو أكثر وكان أقرانها يفعلون ربعًا على الأقل، كانت كرافن "تحاول أي شيء للخروج من الدروس الخاصة بالسباحة حيث كانت والدتها تعمل مدرسة، وكان والدها مدير مدرسة، لقد لعبوا التنس والرجبي و يمكن أن تخفي كرافن خوفها من الماء في إتقان التنس وكرة الشبكة.

هناك حرية كبيرة تأتي مع تقدمك في السن

ولكن قبل ثماني سنوات عولجت كرافن من سرطان الثدي، ونُصحت بالسباحة كجزء من تعافيها، ولكنها لا تزال تجد الخوف مستعصيًا على التغلب عليها، تمت إزالة العقد الليمفاوية أثناء علاج السرطان وكانت خائفة من الإصابة بالوذمة اللمفاوية في ذراعها، مما يجعل التنس مستحيلاً.

في عام 2019 ، كانت كرافن تزور العائلة والأصدقاء في رحلة مدتها أربعة أشهر إلى نيوزيلندا عندما تفشى الوباء امتدت إقامتها إلى أكثر من عامين بفضل عمليات الإغلاق والشعور بأنه "من كل شيء فاسد هناك دائمًا شيء جيد" - في حالتها "الفرح المطلق" لقضاء الوقت مع أحبائهم.

واصلت الجري في الماء، وذات يوم في حمام السباحة في فيليندينج رأت مجموعة من الأطفال يتلقون درسًا كان مسبحًا داخليًا، لطيفًا ودافئًا ، وكان الأطفال في الخامسة أو السادسة من العمر، في مثل سن كرافن عندما دفعها معلمها بالقوة إلى المياه وهذا ما جعلها تعتزلها ولكنها عندما رأت الأطفال فكرت على الفور وقالت: "لقد حان الوقت للقيام بذلك والتغلب على خوفي".

عندما قال لها مدربها أن تجلس في قاع حوض السباحة: “كان الأمر أشبه بالعودة إلى سن الخامسة تمسكت بالدرج وهي تنزل للمياه،و مكثت هناك لبضع ثوان. أنا لم تغرق و لم تشعر بالذعر”.

تعيش كرافن الآن وتعمل في جنوب لندن مرة أخرى ولكنها تسبح مرتين في الأسبوع.