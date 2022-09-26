الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

معاناة بداية العام.. 4 أسباب رئيسية وراء رفض الأطفال للمدرسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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مع اقتراب بداية العام الدراسي يستعد أولياء الأمور لمواجهة رفض الأطفال الذهاب للمدارس والتهرب منها، إلا أن تقريرًا نشرته “الجارديان” رصد مجموعة من القواعد التي يجب على أولياء الأمور اتباعها لمواجهة معاناة بداية العام الدراسي مع أبنائهم.

وفقًا لتقرير "الجارديان"، قالت ستيفاني ميهالاس، أخصائية نفسية إكلينيكية، إن رفض المدرسة هو اضطراب، ويسبب إعاقة كبيرة وضيقًا للأطفال والمراهقين كما أن تجنب المدرسة يمكن أن يبدأ تدريجيًا، حيث يشتكي الأطفال من الأعراض الجسدية مثل آلام المعدة.

وتابعت:"تتضمن علامات التحذير بالإضافة إلى الشكاوى الجسدية صعوبة الانفصال عن أحد الوالدين، أو القلق بشأن شيء ما يحدث في المدرسة، أو تقارير عن التعرض للتنمر، أو صعوبة في التركيز، أو تراجع الدرجات، أو تراكم الواجبات".

وقالت الإخصائية إن الخطوة الأولى يجب أن تكون التواصل مع المدرسة من خلال فريق المدرسة والأخصائي النفسي أو مستشار المدرسة في الحرم الجامعي، ففي حالة التنمر على سبيل المثال، يمكنهم وضع خطة لإعادة الطفل إلى المدرسة ومساعدته على الشعور بالأمان.

ومع ذلك ، إذا كان هناك "تشخيص أساسي مثل القلق الاجتماعي والوسواس القهري الكامن أو اضطراب القلق العام"، على حد قولها، فمن المحتمل أن يحتاج الطفل إلى دعم من أجل التشخيص الأساسي".

وأضافت أنه من المهم للغاية التدخل في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن الطفل من العودة إلى المدرسة، وبخلاف ذلك يصبح السلوك والعاطفة أكثر ترسخًا وأكثر صدمة للطفل والأسرة، فمن المهم أن تفهم سبب التجنب.

أربعة أسباب رئيسية لسلوك رفض المدرسة:

  • لتجنب شيء يثير القلق العام أو الاكتئاب أو الشعور الجسدي بالضيق؛ هذا ينطبق في كثير من الأحيان على الأطفال الصغار
  • لتجنب أن يتم تقييمك بطريقة اجتماعية أو أكاديمية
  • لجذب الانتباه من أحد الوالدين أو من شخص آخر
  • للحصول على نوع من الفوائد الملموسة من التواجد في المنزل ، مثل النوم أو ممارسة ألعاب الفيديو

يساعدك تحديد دافع الطفل على تحديد كيفية التعامل مع المشكلة.

لا تجعل المنزل أكثر جاذبية من المدرسة

يجب على الآباء عدم قضاء يومهم في احتضان أطفالهم أو السماح لهم بمشاهدة التلفزيون ومحاولة خلق جو يوم دراسي، وقالت “ستيفاني”: “اجعلهم يرتدون ملابسهم في الوقت المعتاد، وتناول الغداء عندما يفعلون ذلك عادةً، وانخرط في العمل المدرسي”.

لعديد من القواعد التي يجب إتباعها بالنسبة للآباء أخصائية نفسية إكلينيكية الشكاوى الجسدية صعوبة الانفصال الحرم الجامعي ومساعدته على الشعور بالأمان أسباب رئيسية لسلوك رفض المدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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