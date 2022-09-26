الإثنين 26 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسودة عقوبات أوروبية من 9 صفحات على وسائل إعلام روسية

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
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تقدمت أيرلندا وبولندا ودول البلطيق بمسودة عقوبات أوروبية من تسع صفحات على ثلاث قنوات تلdفزيونية، وخمسة مواقع إلكترونية روسية.

 

ووفقا لموقع EUobserver الأوروبي شملت القائمة قنوات "إن تي في مير" و"رين تي في" وقناة "روسيا الأولى"، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية "نيوز فرونت" و"ساوث فرونت" والمركز التحليلي "كاتيون"، و"مؤسسة الثقافة الاستراتيجية" و"إنفوروس".

 

وذكر الموقع أن بين العقوبات المقترحة حظر بيع العقارات والهواتف الذكية وأجهزة الرادار والليزر للروس، فيما روسيا في طليعة دول العالم بتقنيات الرادار والليزر، وتصدرها عشرات الدول في العالم، الأمر الذي يجدد السؤال حول جدوى العقوبات ضد روسيا ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والسلاح.

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وائل لطفي

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