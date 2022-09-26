الإثنين 26 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات التايوانية تنقذ 66 سائحًا من الموت بعد فيضانات اجتاحت شمال شرق البلاد

فيضانات
فيضانات
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أعلنت هيئة محلية لمكافحة الحرائق في تايوان عن إنقاذ مجموعة من السياح الذين حوصروا في حديقة كينجشوي الطبيعية في شمال شرق البلاد، بعد فيضان أحد الأنهار التي تعبر الحديقة.

وذكرت هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة ييلان التايوانية- بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" التايوانية في نسختها الإنجليزية- أنها تلقت مكالمة للمساعدة في صباح الأحد من مجموعة من 43 شخصًا كانوا يخيمون بالقرب من حديقة تشينجشوي وحوصروا في المخيم بسبب ارتفاع منسوب النهر بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وأضافت الهيئة أنها أرسلت فريق إنقاذ إلى الموقع، وهناك عثر المنقذون على 23 شخصًا إضافيًا محاصرين في مكان قريب، مشيرة إلى أن فريق الإنقاذ ساعد كل المحاصرين ومجموعهم 66 شخصًا من السياح الأجانب للخروج من المأزق.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم استخدام حفارات كبيرة لإخراج السياح المحاصرين وإخلاء المجموعة بأكملها، وهي عملية تمت بنجاح.

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