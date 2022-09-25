«التكييف» يُشعل النيران في وحدة سكنية بالعجوزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للجيزة، تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة مدعومة بسيارة إطفاء لإخماد النيران وسيارة إسعاف خشية وقوع إصابات وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع انتقالها للأماكن المجاورة.

وبعمل التحريات الأولية والتي أجراها المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي داخل وحدة التكييف ما نتج عنه اشتعال النيران والتي امتدت لغرفة النوم وأتت على محتوياتها بالكامل وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.

واستدعت جهات التحقيق مالك الشقة والذي قرر بنشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي داخل سلك المكيف ما أدى لاشتعال النيران كما لم يتهم أحداً في الحريق وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.