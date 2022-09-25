السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الكيت كات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الكيت كات، أمام النادي السويسري، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بمنطقة الكيت كات، باندلاع حريق في شارع السلام أمام النادي السويسري، داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران لمنع امتداد خطرها إلى الأماكن المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.