الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بالصف

غرق
غرق
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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة طالب لقى مصرعه غرقًا في مياه النيل بمنطقة المعدية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد العشري، رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص بمنطقة المعدية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري.

بالفحص تبين أنه عقب نزوح "يوسف.ي.ا" طالب بالصف الأول الإعدادي إلي مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وجرى نقلها إلى مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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