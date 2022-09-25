«مش عارف أعيش معاها».. قرار جديد ضد المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بمحاولة التخلص من زوجته، وإلقائها من شرفة منزلهما الكائن بالطابق الثاني بالعزبة الشرقية بدائرة قسم شرطة الحوامدية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بين المتهم وزوجته، بسبب ظروف المعيشة وتطور الأمر بينهما إلى مشاجرة حاولت الزوجة الهرب من غضب زوجها، ولكنه أسرع نحوها وحملها وقام بإلقائها من شرفة المنزل لتسقط بالشارع، وتتعرض للإصابة بنزيف داخلي وكسور وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وبسؤال الزوج المتهم، أكد "ارتكابه الواقعة معللا ذلك بكونه لم يعد يستطيع العيش معها، وطلبتها كتير وأنا زهقت"، ويوم الواقعة لم يجد أمامه سوى التخلص منها لكثرة المشاكل بينهما".

جاء بتحقيقات النيابة أن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من علو بالعزبة الشرقية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على ربة منزل مصابة بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجري نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المصابة وزوجها بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها الزوج بدفع زوجته وسقطت من شرفة الشقة محل سكنها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.