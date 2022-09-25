الأحد 25 سبتمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حفظ التحقيقات حول غرق شاب بالرياح التوفيقي بمنشأة القناطر

غرق
غرق
ads

قررت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة حفظ التحقيقات حول غرق شاب بمياه الرياح التوفيقي، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعامل وبعمل التحريات تبين أنه عقب نزوح المتوفي إلي مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أسئلة فى السياسة المصرية

الأكثر قراءة

كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2022 pdf| سكن لكل المصريين.. تريند المواطنين

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين «صور»

وزير السياحة يبحث مع سفير ألمانيا سبل دعم السياحة الوافدة

أسعار الأرز المصري اليوم 25- 9- 2022

«مش عارف أعيش معاها».. قرار جديد ضد المتهم بالشروع فى قتل زوجته بالحوامدية

حبس مدير مخزن لاتهامه بحيازة أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الحسيني

روشتة إنقاذ «التجريبى» من أعراض الشيخوخة

محمود خليل

الرجل النحيف

ماجد حبته

رؤية مصر لأزمات العالم

لواء. محسن الفحام

مسئولية الكلمة

أسماء محفوظ

أهمية الحضانة ومرحلة ما قبل المدرسة

لواء.حمدى البطران

سرقة المسلات المصرية «1»

جمال-أسعد

شنودة وسيد.. والمتاجرة بالطائفية

حسين دعسة

خطاب رئيس يترنح بالعنجهية ويقود صهيونية لا تحترم السلام

صور

جنازة هشام سليم.. الحزن يسيطر على نجوم الفن

جنازة هشام سليم.. الفنانون يودعون «ابن المايسترو»

حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما

محطة تل أبيب

المزيد

بعد «كمين جولانى».. كيف تعمل كتيبة «عرين الأسود» الفلسطينية فى نابلس؟

وزير الدفاع الإسرائيلى: عودة نتنياهو ستدفع تل أبيب نحو حافة الهاوية

إصابة إسرائيلى فى عملية طعن داخل ديمونا