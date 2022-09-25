حفظ التحقيقات حول غرق شاب بالرياح التوفيقي بمنشأة القناطر

قررت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة حفظ التحقيقات حول غرق شاب بمياه الرياح التوفيقي، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لعامل وبعمل التحريات تبين أنه عقب نزوح المتوفي إلي مياه النيل جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم إجادته السباحة ولا شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مبارك المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.