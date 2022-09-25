الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بقوة 3.62 ريختر.. «البحوث الفلكية» تكشف أسباب عدم شعور أهالي الإسكندرية بالزلزال

زلزال يضرب مدينة
زلزال يضرب مدينة الأسكندرية
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أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الإسكندرية تعرضت اليوم الأحد، لزلزال ضعيف بقوة 3.62 ريختر، وهو ما يفسر عدم شعور أهالي الإكسندرية به .

وأضاف رئيس  المعهد القومى للبحوث  الفلكية، أن الزلزال وقع فى شمال الصحراء الغربية بداية من مدينة الإسكندرية فى اتجاه السلوم وهذه المنطقة تتأثر بننشاط الزلازل الموجود فى شرق البحر المتوسط والقوس الهلينى جنوب اليونان.

وأوضح “القاضي” أن السبب فى عدم شعور الأهالى به هو ضعف قوته لكونه وقع فى منطقة صحراوية لا توجد بها كثافات سكانية.

وأعلنت هيئة البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن رصد زلزال بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب الإسكندرية، في الساعة 8 ونصف بالتوقيت المحلي صباح اليوم الأحد.

وذكر معهد البحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد رصدت هزة أرضية على بعد 189 كيلومترًا جنوب غرب الإسكندرية في تمام الساعة 8 صباحا و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن قوة الزلازل 3.62 درجة على مقياس ريختر، وخط عرض 29.80 شمالاً، وخط طول 28.84 شرقاً والعمق 18.72 كم.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أنه لم يترتب على الهزة الأرضية وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن آخر الزلازل التي شهدتها الإسكندرية كانت عام 1955 بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وكان بقوة 6.3 ريختر والذي نتج عنه أضرار في دلتا النيل الواقعة بين الإسكندرية والقاهرة، وتضرر حوالي 300 منزل ومقتل 18 شخصا وإصابة 89 شخصا وسقوط 40 منزلا بالكامل.

زلازال زلازال الاسكندرية الدكتور جاد القاضي المعهد القومي للبحوث الفلكية مدينة الإسكندرية

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