تجديد حبس المتهمين بمحاولة سرقة سائق بالوراق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهمين بمحاولة سرقة سائق سيارة نقل 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من ضباط الخدمة المكلفة بتأمين كوبري الدائري بضبط شخصين حاولا سرقة مبلغ مالي من سيارة نقل.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهمين بالتشاجر مع سائق سيارة نقل وحاول أحدهما مغافلته والتسلل للسيارة وسرقة المبلغ المالي.

وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.