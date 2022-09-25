رابط استخراج نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وموعد ظهورها رسميًا

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها العديد من طلاب الشهادات الفنية الذين أنهوا كتابة رغباتهم، بعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر، وذلك بعد أن بدأت مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية منذ الخميس الماضي 15 سبتمبر.

ونوضح لكم عبر “الدستور” في السطور التالية مزيدا من التفاصيل عن النتيجة ورابط الاستعلام.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من المقرر ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 صباح غدٍ الاثنين الموافق 26 سبتمبر، من بعد انتهاء المرحلة وغلق موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب، فقد أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 خلال الفترة الزمنية من الخميس 15/9/2022 حتى الخميس 22/9/2022، وبالتالي سيكون موعد ظهور النتيجة المتوقع الغد 26 سبتمبر .

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يخوض طلاب الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة) ونظائرها نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، وكذلك الطلاب المستجدين من الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على هذا الرابـــــــط، حيث تقوم الفئة الأولى من الطلاب بتحديد نوع الشهادة الثانوية الفنية لها ثم كتابة رقم الجلوس والرقم السري، بينما الفئة الثانية تحدد نوع مؤهل الدبلوم ومن ثم كتابة رقم الكود الذي تسلمه الطالب من المعهد والرقم السري المدون على شهادة النجاح.

كتابة الرغبات على رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023، لابد وأن تخضع للالتزام بدرجات التنسيق المعلنة وكذلك الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وفيما يتعلق بدرجات التنسيق ينبغي ألا تقل عن 60%، بينما التوزيع الجغرافي يتحدد على أساس الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، فعلى سبيل المثال طلاب محافظتي القاهرة والجيزة يختارون كليات ومعاهد المنطقة الجغرافية (أ) من خلال جامعة القاهرة، عين شمس، وحلوان، وبعد نفاذ هذه الجامعات يختارون من المنطقة الجغرافية (ب) جامعة بنها، الفيوم، والمنوفية.

متى يتم تنسيق الدبلومات الفنية 2022؟

وعن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، فقد أعلن الوزير انطلاق طلاب الشهادات الفنية في كتابة رغباتهم 75 رغبة كاملة منذ يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر، ويكون آخر موعد لغلق تنسيق الدبلومات الفنية مساء الخميس الموافق 22 سبتمبر، على أن تظهر النتيجة خلال الساعات القادمة ويمكن الاستعلام عنها من هذا الرابــــــط.

ومن المقرر أن يتم قبول 10% من طلاب الشهادات الفنية في الكليات والمعاهد المتاحة لهم وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات على أن تكون المفاضلة بين الطلاب بأسبقية المجموع وترتيب الرغبات، مع العلم أن كليات التجارة والخدمة الاجتماعية والحقوق والزراعة والآثار والهندسة والاقتصاد المنزلي والسياحة والفنادق متوفرة للطلاب وفقا لشهاداتهم الفنية.

تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2022

ومن المقرر فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يتم بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022، حيث يحق للطلاب التحويل بين الكليات والمعاهد سواء تحويل مناظر أو غير مناظر شرط الالتزام بالمنطقة الجغرافية (أ).