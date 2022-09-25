رئيسة الوزراء البريطانية تطالب الحلفاء باتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، إن على الحلفاء اتخاذ موقف ثابت تجاه أوكرانيا وتجاهل "قرع طبول الحرب" من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما تسعى لإصلاح العلاقات مع القوى الديمقراطية في مواجهة التهديدات المتزايدة في أنحاء العالم.

ودعت تراس، التي التقت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول رحلة خارجية لها كرئيسة للوزراء إلى نيويورك الأسبوع الماضي، الدول الديمقراطية ذات التفكير المماثل إلى أن تكون حازمة في مواجهة "الأنظمة الاستبدادية".

وأمر بوتين الأسبوع الماضي بتعبئة جزئية للقوات وأثار احتمال نشوب صراع نووي.

وقالت تراس إن بوتين يصعد غزوه لأوكرانيا لأنه لم ينتصر ولأنه ارتكب خطأ استراتيجيا.

وأضافت تراس في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) بُثت اليوم الأحد: "أعتقد أنه لم يتوقع قوة رد فعل العالم الحر.

وتابعت: "لا ينبغي أن نستمع إلى قرعه طبول الحرب وتهديداته الوهمية. وبدلا من ذلك، ما نحتاج له هو الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا ومواصلة دعم الأوكرانيين".

وتتخذ تراس، التي أصبحت رئيسة للوزراء في وقت سابق هذا الشهر، موقفا متشددا ضد روسيا والصين.

لكنها أيضا على خلاف مع بعض الحلفاء التقليديين، وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة، حول ترتيبات التجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وقالت إن حلفاء بريطانيا بحاجة إلى العمل معا بشأن موقفهم من الصين وكذلك روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستدافع عن تايوان عسكريا إذا غزتها الصين، كما قالت الولايات المتحدة، قالت تراس "نحن مصممون على العمل مع حلفائنا للتأكد من أن تايوان قادرة على الدفاع عن نفسها".

وفي وقت سابق، تعهّد زعيم حزب العمال في بريطانيا، اليوم الأحد، بإلغاء قرار خفض الضرائب الذي أعلنته الحكومة المحافظة للأشخاص الأعلى دخلا، في وقت تتجه البلاد إلى الركود.

وتؤيّد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة المحافظة ليز تراس، خفض الضرائب كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي وألغت حكومتها حدا أقصى تبلغ نسبته 45 % للأشخاص الأعلى دخلا في إطار "ميزانية مصغّرة" تم الإعلان عنها الجمعة.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر لشبكة "بي بي سي" إنه في حال فاز حزبه بالسلطة، فسيلغي خفض الضرائب للذين يتجاوز دخلهم 150 ألف جنيه إسترليني (168 ألف يورو) سنويا.