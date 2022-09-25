«كنت محشش».. الشاب المتحرش بصيدلانية حدائق الأهرام يكشف التفاصيل

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط شاب تحرش بصيدلانية أثناء سيرها بأحد شوارع حدائق الأهرام، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صيدلانية تتضرر فيه من قيام شاب يستقل سيارة ملاكي، أخرج يديه من نافذة السيارة، وتحرش بها بملامسة أجزاء من جسدها من الخلف، ولاذ بالفرار، لكنها التقطت أرقام لوحة السيارة.

وأمر اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث، وبتفريغ الكاميرات توصل فريق البحث من الوصول إلى قائد السيارة.

وكشفت تحريات المباحث التي أجريت تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، أن المتهم متزوج ومقيم بمنزل أسرة زوجته، وتوجهت مأمورية وتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مبررًا فعلته بوقوعه تحت تأثير المخدرات، مؤكدا أن صديقه قدم له سيجارة حشيش قبل الواقعة.