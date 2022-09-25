الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة، بدائرة قسم أول سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد، ومحمد سعد، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط قسم أول سوهاج، مفادها قيام المتهم بالاتجار في الحشيش والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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