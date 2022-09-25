المؤبد لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، بمعاقبة المتهم "ش.م" عامل بالسجن المؤبد غيابيًا، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، في دائرة مركز البلينا.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.