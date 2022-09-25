الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية إلى مدينة مصر للألعاب الأوليمبية

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية
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نظمت القوات المسلحة زيارة لـ«توماس باخ» رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، لمدينة مصر الدولية
للألعاب الأوليمبية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأوليمبية الوطنية الأفريقية، في إطار المتابعة الميدانية للنهضة التي تشهدها مصر بمجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأوليمبية والبارالمبية «قادرون باختلاف» لمختلف الألعاب الرياضية تقديراً لأهمية الرياضة كونها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها.

وشاهد «باخ» فيلماً تسجيلياً تضمن مراحل إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية وما تضمنه من ملاعب ومنشآت رياضية وإدارية التي روعي في تصميمها اتباع أرقى التصميمات الهندسية ومعايير الجودة العالمية في ذلك المجال، وكذلك عدد من الأنشطة الرياضية التي أقيمت عليها مؤخراً. 

القوات المسلحة تنظم زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية 

واستمع لشرح مفصل عن أهمية المدينة وإمكانياتها التي تمكنها من استقبال كافة المسابقات الأوليمبية الدولية بما يسهم في خلق كوادر رياضية مميزة بمختلف الألعاب.

وأشاد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية بالمستوى الراقي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية الجديدة، والإمكانيات التي تؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال استقبالها كافة المسابقات التي ستقام عليها مستقبلياً.

فيما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من كل المشروعات القومية التي تشرف عليها في أزمنة قياسية وبأقصى كفاءة ممكنة بما يخدم رؤية الدولة المصرية للحفاظ على ريادتها في كافة المجالات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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