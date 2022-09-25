الأحد 25 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم معرضها الأول للكتاب لخدمة الدارسين

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية تنظم معرضها الأول للكتاب
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فى إطار حرص القوات المسلحة على إثراء الوعى الثقافى والعلمى وتنمية الطاقات الإبداعية للدارسين وإكسابهم المعارف بمختلف المجالات، نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا معرضها الأول للكتاب لخدمة دارسيها من العسكريين والمدنيين والذى تستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الجارى.

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يشارك بالمعرض عدد من الجهات التى تقدم إصداراتها بمختلف المجالات متمثلة فى هيئة البحوث العسكرية، ومركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب المصرية، والمركز القومى للترجمة، وهيئة قصور الثقافة، ومكتبة الإسكندرية، ومركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، والمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من دور النشر.

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يأتي المعرض فى ضوء تطوير العملية التعليمية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وإضافة كل ما هو جديد فى مختلف العلوم العسكرية والمدنية وبما يمكن الدارسين من الحصول على الكتب والمطبوعات والدوريات العلمية لإعداد البحوث والرسائل بمختلف الدرجات العلمية التى يتم التأهيل بها داخل الأكاديمية.

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حضر مراسم افتتاح المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ورموز الفكر والأدب وعدد من المثقفين وكبار الكتاب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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