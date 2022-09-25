وزير الدفاع يتوجه إلى دولة الإمارات فى زيارة رسمية

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة اليوم، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك في إطار بحث سبل التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستمراراً لعلاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة .