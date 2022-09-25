بينها المولد النبوى 1444..عدد الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر 2022

يكثف البحث عن إجازات شهر أكتوبر 2022، وذلك مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر 2022 كي يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال على إجازة من عملهم يلتقطون فيها أنفاسهم، وفي أكتوبر بداية العام الدراسي الجديد يبحث طلاب المدارس والجامعات عن إجازات أكتوبر للحصول على متنفس رسمي علاوة على الإجازة الأسبوعية كي يستريحوا من أعباء أكتوبر.

إجازات شهر أكتوبر 2022

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية إجازات شهر أكتوبر 2022، ضمن العطلات الرسمية للعام الجاري في مصر والتي وصل عدد أيامها لقرابة 23 يومًا، بدأت يوم الخميس الموافق 6 يناير، حيث الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

عدد الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر 2022

وفي سياق متصل أوضحت رئاسة الجمهورية أن إجازات شهر أكتوبر 2022، يومان فقط، الأول سيكون يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، حيث الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)، ثم السبت الموافق 8 أكتوبر عيد المولد النبوي الشريف، فضلا عن أيام العطلات الأسبوعية المعتمدة في مصر داخل أغلب المؤسسات الحكومية والخاصة وهما يوما الجمعة والسبت.

إجازات أكتوبر 2022 مدفوعة الأجر

وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن أيام إجازات شهر أكتوبر 2022 والعطلات الرسمية مدفوعة بأجر كامل للموظفين، إذ نصت المادة 47 من القانون للعاملين بالحكومة، على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وبشأن القطاع الخاص، فإن مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 ومن بينها المادة 52، يحق للعامل أو الموظف في القطاع الخاص استحقاق إجازة بأجر كامل في الأعياد بحد أقصى 13 يوما في السنة.

إجازات أكتوبر 2022 للقطاع الخاص

وأشار قانون العمل إلى أن، وفق نفس المادة السابق ذكرها، هذا القرار يسرى على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية التي تتعلق بالمسلمين، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأنه يجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرا مماثلا مضافا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

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