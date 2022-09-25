النجمة زينة ضيفة «الحكاية» الليلة بعد نجاح مسلسلها «الليلة واللى فيها»

تحل النجمة زينة، مساء الأحد، ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بمسلسلها "الليلة واللي فيها" والذي عرض على إحدى منصات البث التدفقي، إخراج هانى خليفة، حيث حقق العمل ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الترند أكثر من مرة، وتفاعل الجمهور مع شخصية "رشا" التي جسدتها زينة طوال الأحداث.

ومن المقرر أن تتحدث زينة عن كواليس العمل وفكرته وقصة المسلسل المليئة بالتفاصيل وعن جرأتها فى اختيار الموضوعات والقضايا الحساسة تجاه المرأة، وتعاونها مع المؤلف محمد رجاء والمخرج هانى خليفة.

كما تتطرق للحديث عن الفنانة سماح أنور، وكيف استقبلت ردود الأفعال الإيجابية على الحلقات، حيث نجحت النجمة زينة فى خطف الأنظار بقوة من خلال هذا العمل الذى لم يتجاوز الـ6 حلقات، واحتلت ترند موقع "تويتر" وترند موقع "جوجل".

ويعد مسلسل "الليلة واللي فيها" من الأعمال القوية التى حققت ردود فعل قوية عند الجمهور ويشارك فى بطولته بجانب النجمة زينة كل من محمد شاهين، مطرب الراب أبيوسف، سماح أنور، علاء مرسي، آلاء سنان، بكري خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.