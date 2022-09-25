الأحد 25 سبتمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2022 والأوراق المطلوبة للتقديم في إعلان الـ16

الإسكان
الإسكان
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منذ أول إعلان عن شقق الاسكان الاجتماعي ويهتم المصريين بالإعلانات المتوالية التي تصدرها الدولة وتمثلها وزارة الإسكان والمرافق كونها توفر شقق ملائمة وفي مناطق آمنة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك لحماية ملايين المصريين من الاستغلال والسمسرة وحماية مصر من البناء العشوائي الذي شوهها لعقود، ومن ناحية أخرى تسهيل الدفع لمدة تصل لـ 30 عام وهو  ما ييسر على الشباب الحصول على وحدة سكنية في بداية عمرهم.

 الإعلان السادس عشر لـ شقق الإسكان الإجتماعي 

بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي؛ بداية من  الأحد 2 أكتوبر المقبل بمكاتب البريد، بدأ المواطنون في التساؤل حول أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2022.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2022 في مصر

 

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موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى وشروط الحجز

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 10

وفي هذا السياق حدد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار شقق الإسكان الاجتماعى 2022، حيث تتراوح بين 194 ألف جنيه حتى 310 آلاف جنيه، كما حددت المقدم الواجب سداده من 15 إلى 22 ألف جنيه، وأشار بيان الوزارة إلى أنه في حال حجز وحدات محدودي الدخل يسدد المتقدم جدية الحجز والمقدرة بـ 10%، وفي حال حجز وحدات متوسط الدخل يسدد المتقدم 15%.

سعر الشقق متوسطة الدخل في الإعلان السادس عشر سكن لكل المصريين 3

وافق مجلس الوزراء أيضًا، أن يكون سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيهًا لمتوسطي الدخل، بدلًا من 1.4 مليون جنيهًا للوحدات كاملة التشطيب، بمساحة تصل إلى 150 م2.

أكد مجلس الوزراء أنه سيتم التعامل على الشقق السكنية نصف تشطيب، بما يتواكب مع تغير تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الجاري تنفيذها وطرحها، لتنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تحقيق استدامة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

خطوات الحصول على شقق الإسكان الإجتماعي 2022

وعن خطوات التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي يتم من خلال الخطوات التالية:

- شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد بداية من 25 سبتمبر

- إنشاء حساب باسم المتقدم وتسجيل بياناته عليه يأتي ذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي

- توفير الأوراق المطلوبة التي تحتوي عليها كراسة الشروط 

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الإسكان الإجتماعي 2022

وتأتي الأوراق المطلوبة على النحو التالي: 

 

- صورة البطاقة للزوج والزوجة

 

- إيصال نور

 

- شهادة دخل للزوج والزوجة 

 

- صور شهادات ميلاد الأبناء

 

- قسيمة زواج مميكنة

 

- برنت تأمينات إن وجد

 

- الدخول إلى موقع الصندوق في الموعد المحدد لحفظ الأوراق المطلوبة

 

- سداد مبلغ جدية الحجز أحد مكاتب البريد

لمزيد من الأخبار: 

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وائل لطفي

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