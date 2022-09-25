هيلاريا بالدوين ترحب بالطفل السابع مع زوجها أليك بالدوين

رحّبت هيلاريا بالدوين (Hilaria Baldwin)، 38 عامًا، بالطفل السابع من زوجها أليك بالدوين، 64 عامًا الذي قال: "حلمنا الصغير أصبح حقيقة"، وفقًا لموقع الديلي ميل.

وقالت خبيرة اليوغا إنها استقبلت هى والممثل البالغ من العمر 64 عامًا طفلهما السابع Ilaria Catalina Irena، وشاركت هيلاريا تاريخ الميلاد الخاص بالطفلة في التسمية التوضيحية وهو 22-9-22، إضافة إلى وزن الطفل 6 أرطال و13 أونصة".

كما قدمت تحديثًا عن صحتهم وكتبت قائلة: "أنا وهى سعيدة وبصحة جيدة" بدت هيلاريا سعيدة للغاية في اللقطات، ممسكة بالصغيرة على صدرها على سرير المستشفى.

في عقد من الزواج، استقبل أليك وهيلاريا كارمن 9 أعوام، رافائيل، سبعة، ليوناردو، ستة، روميو، أربعة، إيدو، اثنان، وماريلو، وواحد.

أظهرت إحدى الصور هيلاريا وهى تحمل مولودها الجديد بينما كانت كارمن تحضنها وتحدق في أختها الرضيعة، كما نشرت الأم الفخورة لسبعة أطفال لقطة منفردة لرضيعها المغطى بالقماط وهو يغفو بسلام ، على ما يبدو بعد عودته إلى المنزل من المستشفى.

كشفت هيلاريا بفرح في شهر مارس عن حملها بطفلها الجديد، وفي مايو قالت هي وأليك أنهما كانا ينجبان فتاة.

هيلاريا بالدوين هى كاتبة بودكاست أمريكية، ومؤلفة ، ومدربة يوجا، وأصدرت قرص دي في دي للتمارين الرياضية وكتابًا يركز على الصحة، وتعتبر هي أحد أفراد عائلة بالدوين ، وتزوجت من أليك بالدوين في عام 2012، بالدوين هو شريك في ملكية سلسلة من استوديوهات اليوغا تسمى يوغا فيدا في نيويورك، في ديسمبر 2020 ، واجهت مزاعم بأنها زورت اللهجة الإسبانية وخدعت الناس بشأن جنسيتها.

ووفقًا لموقع People في بيان: "كم نشعر بالامتنان للترحيب بابنتنا الصغيرة الحديثة في هذا العالم، إنها ساحرة ومليئة بالحب مثل صغارنا الآخرين الذين نتمتع بهم، أشقاؤها متحمسون للغاية وكلهم يناقشون من تشبه أكثر.. يسعدنا أن نقدم لكم طفلتها إيلاريا."

أيضاً شاركت "هيلاريا" مقطع فيديو للابنة المولودة حديثًاً على حسابها الخاص بإنستغرام ، وكتبت: "إنها هنا! نحن متحمسون جداً حلمنا الصغير صار حقيقة".