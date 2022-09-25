خلال حملة أمنية.. ضبط 25 عاطلًا بمخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية 25 عاطلا، خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

جاء ذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 25 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص، بحوزتهم 6 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والكوكايين".

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.