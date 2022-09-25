الأحد 25 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا.. مصرع شخصين بحادث اصطدام طائرتين خفيفتين

جثة
جثة
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أعلن في ولاية تورينغن الألمانية أن شخصين لقيا حتفهما إثر اصطدام طائرتين خفيفتين بالقرب من مطار لويمنيتس في مدينة جيرا بالولاية.

 

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء مساء السبت إنه وفقا للنتائج الأولية فإن طائرتين مصممتين للألعاب الفنية البهلوانية اصطدمتا بالقرب من مطار لويمنيتس مساء اليوم في الهواء.

 

وتحطمت الطائرتان فوق منطقة مفتوحة ولم تكن هناك وفيات أخرى أو أية إصابات بخلاف الشخصين القتيلين.

 

وقالت إدارة التفتيش بالشرطة في جيرا إن الشرطة وهيئة الإطفاء وخدمات الإنقاذ هرعت إلى مكان الحدث بأعداد كبيرة، ولم يتم بعد تحديد تفاصيل الحادث وهوية الضحيتين.

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