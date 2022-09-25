الأحد 25 سبتمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ربة منزل بنزيف وإسقاط جنينها ناقص النمو فى مشاجرة بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
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واقعة مؤسفة، ومؤلمة، شهدتها مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر قيام 5 أشخاص بينهم 4 سيدات بالتعدي على حامل بالضرب المبرح، على خلفية خلافات نشبت بين أطفال ما نتج عنه حدوث نزيف وإسقاط جنينها ناقص النمو، ووضعه تحت الرعاية الطبية بحضانة مستشفى دمنهور التعليمي.

 

وترجع أحداث الواقعة بتلقي اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد باتهام ربة منزل عشرينية لـ5 أشخاص بينهم 4 سيدات بالتعدي عليها بالضرب المبرح، ما نتج عنه حدوث نزيف وإسقاط جنينها ناقص النمو، ووضعه تحت الرعاية الطبية بحضانة مستشفى دمنهور التعليمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ويقول محمد كمال، زوج المجني عليها، إن بداية الواقعة تعدى ثلاثة أطفال بالضرب على ابن شقيقه، وتم تحرير محاضر من قبل الطرفين، وعلى أثر ذلك تعدي أهلية الأطفال عليه وأصيب بكدمة بالوجه.

 

مضيفا أن أربعة سيدات من أقارب الأطفال تعدوا بالضرب على زوجته "نورهان"، 21 عاما، في الشارع مما أحدثن بها نزيف وهي في شهور الحمل الأخيرة، وتوجه بها إلى مستشفى دمنهور التعليمي، ووضعت طفل ناقص النمو، وتم وضعه في حضانة المستشفى تحت الملاحظة.

 

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأن هذه الواقعة لم تكن الأولي، بل تعدوا عليهم من قبل عدة مرات آخرها عام 2019، مطالبا بحق زوجته وطفله المولود حديثا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالتعدي على زوجته بالضرب والسب.

إتخاذ الإجراءات القانونية 5 أشخاص التعدى عليها بالضرب الإجراءات القانونية اللازمة الإجراءات القانونية العرض على النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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